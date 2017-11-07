"Как в маршрутке": журналисты показали рабочее место Кужель в Раде (фото)

Журналисты показали снимок рабочего места нардепа от "Батькивщины" Александры Кужель в сессионном зале Рады. Фотографию на своей странице в Twitter опубликовало движение "Чесно".

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На фото видно, что на столе лежит пачка сигарет "Школьные" (их депутатам раздали активисты, которые требуют запрета продажи сигарет на витринах), а на панели для голосования прикреплена маленькая иконка и лента цветов национального флага.

Как сообщал УНИАН, депутаты "Батькивщины" хотят лишить аккредитации в Раде фотографа Богдана Бортакова за снимок нардепа Александры Кужель, которое он подписал "бабье лето?".