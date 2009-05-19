У Ющенко обнаружили, что украинская труба застряла в социализме

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» вызывает обеспокоенность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил во время интернет-конференции.

«Реальное финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» печальное», – сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что 18 мая т.г. на совещании с руководством правительства Президент Виктор ЮЩЕНКО уделил много внимания анализу этого вопроса. По итогам совещания правительству было поручено в ближайшие дни внести консолидированные предложения о формировании реалистичного финансового плана «Нафтогаза Украины».

«Компания не имеет права работать в режиме наращивания миллиардных долгов, как это происходит сейчас», – уверен Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он указал на две главные причины нынешнего состояния компании. Во-первых, ни нынешнее, ни предыдущее правительство не осуществили надлежащих реформ в газовом секторе, что привело к системной неуплате украинскими потребителями за потребленный газ, а сама компания-поставщик еще и вынуждена компенсировать разницу между популистскими отпускными ценами и жесткими, высокими закупочными. «То есть сегодня мы фактически все еще существуем в условиях социалистической системы на газовом рынке», – прокомментировал Б.СОКОЛОВСКИЙ такую ситуацию.

Второй причиной финансовых проблем компании он назвал «кабальные контракты от 19 января текущего года».

«Это главные факторы, определяющие нынешнее кризисное финансовое состояние компании, которое усложняется, несмотря на активные и высокопрофессиональные, по моему мнению, действия руководства «Нафтогаза», – подытожил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Напомним, ранее Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно настаивал на пересмотре финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.