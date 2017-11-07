После оккупации Крыма на материк переехали лишь 217 сотрудников СБУ

После оккупации РФ Крыма на материковую часть Украины переехало 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом сказано в ответе СБУ на запрос парламентария, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, копию которого он предоставил "Крым.Реалии".

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"На 01.03.2014 в подразделениях, органах, заведениях и учреждениях Службы безопасности Украины, которые дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих. После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров - 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава - 7", – говорится в документе.

Как известно, некоторые бывшие сотрудники ГУ СБУ в Автономной Республике Крым изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ.