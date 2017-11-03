Канада ввела санкции против 30 россиян за нарушения прав человека и коррупцию

Канада ввела экономические санкции против 30 граждан России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Согласно сообщению, ограничительные мероприятия связаны с канадской версией закона имени Сергея Магнитского.

Читайте такжеВ США прокомментировали новые санкции против РФ: призывают освободить Крым и выполнить "Минск"

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Канаде вступил в силу «закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников», который также называют «актом Магнитского».

Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну лицам, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. Во время слушаний в канадском парламенте говорилось, что «акт Магнитского», прежде всего, коснется чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.