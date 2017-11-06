Масштабы нового офшорного скандала и кто из Украины в нем замешан: все, что известно о Paradise Papers и 8 триллионах, спрятанных на островах

Масштабы скандала

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамскими досье". Результаты расследования, получившего название "Райское досье" (Paradise Papers), были опубликованы вчера.

Репортеры вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив более 13 миллионов секретных документов. Из них следует, что мировые олигархи спрятали в офшорах около 8 триллионов евро. Этих денег хватило бы, чтобы выдать каждому землянину по 1 тысячи евро наличными, отправить минимум на 4,5 года в школу детей, которые не имеют доступа к образованию, кормить в течение 61 года всех, кто страдает от голода на планете. «Супер-богачи «припарковали» в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ», - говорится в расследовании.

Отметим, налоговым раем оказались 19 государств - Бермудские и Каймановы острова, Кука, Багамы, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринидад и Тобаго, Самоа, Доминика и другие.

Roshen

Как следует из документов, юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, обращались к компании Appleby на острове Мэн за помощью в создании оффшора. Но представителям украинского президента отказали, пишет "Слидство.Инфо", которое получило документы как партнер международной сети журналистов.

В июне 2014 года, сразу после инаугурации Порошенко, юристы "Авеллума" написали в Appleby следующее письмо:

«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти ... она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», - говорится в письме.

Но юристы компании с острова Мэн решили, что сотрудничество с корпорацией Порошенко будет рискованно для них, поэтому отказали представителям украинского президента. В "Paradise Papers" есть переписка между менеджерами Appleby относительно Порошенко.

После этого юристы, представляющие интересы Порошенко, решили обратиться за помощью в создании оффшора в панамской фирмы Mossack Fonseca. Она помогла создать запланированную структуру, а затем стала объектом громкого оффшорного скандала. Журналисты, которые принимали участие в расследовании, считают, что представители Порошенко хотели создать оффшор для оптимизации налогов, а не для передачи Roshen в слепой траст, как обещал украинский президент.

"Судя по всему, оффшорные фирмы создавались именно для избежания налогов в случае продажи или получения какого-либо дохода", - говорится в расследовании. По данным журналистов, украинским "Рошеном" продолжает владеть нидерландская компания, а сам Порошенко настаивает, что так надо для передачи корпорации в слепой траст.

Комментируя вышеупомянутое письмо представителей Порошенко к фирме на острове Мэн, киевский юрист Богдан Боровик считает, что здесь не шла речь о трасте. "Из этого письма не следует, что целью или какой-то опцией, которая должна учитываться при построении этой структуры, был траст. То есть слово траст вообще не фигурирует здесь. (...) Нужна ли вся эта структура для того, чтобы передать в управление в слепой траст? По моему мнению – нет, не нужна. Она нужна, скорее всего, если планируется продажа. То есть для оптимизации доходов от продаж. Для самого траста выстраивать все эти три компании я не вижу необходимости", - рассказал Боровик.

Журналисты обратились к Администрации президента, чтобы там прокомментировали полученную информацию, но им посоветовали обратиться к фирме "Авеллум". В ответе на запрос в компании избежали конкретных вопросов о переписке с островом Мэн. Однако, они настаивают, что структурировали "Рошен" таким образом, что все налоги уплачивались в Украине: "Если бы, например, при перечислении средств от продажи корпорации Рошен были уплачены налоги в Люксембурге, это привело бы к двойному налогообложению доходов, уменьшения суммы налога к уплате в Украине и, соответственно, возможности перечислить в Украину лишь часть доходов (за вычетом налогов в Люксембурге). Такая ситуация противоречила бы не только интересам клиента, но также и государственным интересам Украины, учитывая потери бюджета и другие негативные последствия".

Два украинских фигуранта

В офшорных бумагах среди других фигурируют два гражданина Украины. В частности, речь идет о бывшем народном депутате от "Партии регионов" и друге экс-президента Виктора ЯнуковичаАнтоне Пригодском и бывшем вице-премьере от "Радикальной партии"Валерии Вощевском. По данным консорциума журналистов, Пригодский числится как единственный акционер ООО ТЮК, компания, зарегистрированная на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является "осуществление судоходной деятельности", включая приобретение судов.

Согласно финансовой отчетности TUC, поданной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года, активы компании оценивались примерно в 6,6 млн долларов США и состояли из строительства судов. Он также сообщил, что потери составили около 25,1 тыс. долларов, что позволило ему не платить налоги на прибыль в 2014 году согласно документу. Файл также показывает, что TUC в июле 2015 года согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя. По данным реестра Мальты в декабре 2015 года, Пригодский стал акционером Ala Int. Ltd., компания, которая была основана в 2011 году и перечислена несколькими направлениями бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

В свою очередь Вощевский числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвичем Боргом. Марфе Холдинг был зарегистрирован в Мальте 10 декабря 2013 года, у Вощевского - 1080 акций, у Борга - 120.

"Вощевский, кажется, не проявил свою заинтересованность в Марфе Холдинг, когда он занял должность, но непонятно, был ли он обязан. Был также определенный спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в "роспуске" в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года", - говорится в "бумагах".

Нафтогаз

В документах также говорится, что в начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничением, что действовали в Украине. Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. По данным журналистов, к схеме вывода валюты мог быть привлечен "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко решили открыть в "Банке Кипра".

Сергей Алексеенко в июле 2014 года начал работать в "Нафтогазе Украины" и стал уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас он является членом правления дочерней компании "Нафтогаза" "Укртрансгаз", которая отвечает за передачу и хранение природного газа. До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром – работал в известных украинских компаниях.

13 друзей Трампа

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках "Paradise Papers". В документах указаны министр торговли Уилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес. Также среди владельцев офшорных счетов фигурируют советник Трампа Томас Баррак-младший, гендиректор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, советник президента Карл Икахн и главный советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме этого, сообщается о 6 донорах президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат недвижимости Джеффри Палмер, миллиардер Чарльз и Дэвид Кохи, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, миллиардер Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Facebook и Twitter

Как следует из документов, за инвестициями бизнесмена Юрия Мильнера в Facebook и Twitter стояли связанные с российскими властями структуры.По сведениям ICIJ, за инвестициями в Twitter, в частности, стоял банк ВТБ. В 2011 году, как следует из бумаг, управляемый Мильнером инвестиционный фонд DST получил от банка 191 миллион долларов и вложил их в Twitter. В досье также говорится, что одну из структур фонда Мильнера примерно в то же время финансировала офшорная компания Kanton, которая, в свою очередь, получала инвестиции от «Газпром инвестхолдинга».

«И хотя неясно, когда именно Кантон получила долю в структуре DST, она получила 197 миллионов долларов в форме ссуд от „Газпром инвестхолдинга“ за три месяца до того, как Facebook анонсировала первую сделку с Мильнером», - пишет об этом The New York Times.

Мильнер в комментарии изданию назвал эти операции коммерческими. «Мы получаем деньги, и мы вкладываем их в Facebook и Twitter», — заявил он. Он отметил, что не знал об использовании «Газпром инвестхолдингом» государственных российских денег для финансирования сделки. ВТБ в комментарии газете заявил, что связанные с Twitter транзакции носили «сугубо финансовый характер» и что банк «никогда не проводил какие-либо политически мотивированные сделки».

Связанные с Мильнером компании оказались в итоге владельцами примерно 8% акций Facebook и 5% акций Twitter. Эти доли были проданы несколько лет назад, напоминает The New York Times. При этом одна из недавних инвестиций Мильнера - «работающая в сфере недвижимости компания, которая была основана и частично принадлежит зятю президента Трампа и его советнику Джареду Кушнеру», - отмечает газета.

Офшоры ее величества

Около 10 миллионов фунтов стерлингов из личных средств королевы Великобритании Елизаветы II были инвестированы в офшоры.

В офшорные фонды на Кайманских и Бермудских островах, следует из документов, инвестировало герцогство Ланкастер, управляющее личными средствами королевы. Британские СМИ обращают внимание на тот факт, что один из офшорных фондов, получивших деньги королевы, инвестировал в компанию, контролирующую BrightHouse. Эта финансовая организация выдавала микрозаймы под 100% годовых. В октябре британские контролирующие органы нашли нарушения в работе BrightHouse и обязали компанию выплатить клиентам компенсацию почти в 15 миллионов фунтов.

Герцогство Ланкастер сообщило, что не имело никакого отношения к тому, как офшорные фонды выбирали объекты инвестиций, а королева не знала подробности того, куда вкладываются ее средства. В самом факте таких инвестиций нет ничего противозаконного, подчеркивает BBC News, также нет никаких подозрений на то, что Елизавета II пыталась уклониться от уплаты налогов. Однако, отмечает BBC News, возникает вопрос, этично ли монарху инвестировать в офшоры.

Мадонна, Боно, Кира Найтли

Известные звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии также попали в материалы глобального журналистского расследования. Об этом написали журналисты Daily News.

"Не только политики, но и известные звезды названы в "Райских бумагах" - Боно, Мадонна и актриса Кира Найтли", - отмечается в материале. В частности, в документах сказано, что Мадонна вложила акции в медицинский центр, Фронтмен группы U2 Боно оказался совладельцем торгового центра в небольшом городке Утена (Литва) после инвестирования в компанию "Nude Estates", расположенную на Мальте. Голливудская звезда Кира Найтли вложила инвестиции в компанию недвижимости.

Бэкграунд

Напомним, "Панамские досье" были обнародованы весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире. Документы вызвали большой резонанс во многих странах.