"Райский" скандал: связанные с Кремлем структуры инвестировали в Facebook и Twitter

За инвестициями бизнесмена Юрия Мильнера в Facebook и Twitter стояли связанные с российскими властями структуры.

Это следует из документов Paradise Papers, полученных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и опубликованных The New York Times, передает Дождь.

«За инвестициями Мильнера в Facebook и Twitter стояли сотни миллиардов долларов от Кремля», — пишет газета.

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По сведениям ICIJ, за инвестициями в Twitter, в частности, стоял банк ВТБ. В 2011 году, как следует из бумаг, управляемый Мильнером инвестиционный фонд DST получил от банка 191 миллион долларов и вложил их в Twitter. В досье также говорится, что одну из структур фонда Мильнера примерно в то же время финансировала офшорная компания Kanton, которая, в свою очередь, получала инвестиции от «Газпром инвестхолдинга».

«И хотя неясно, когда именно Кантон получила долю в структуре DST, она получила 197 миллионов долларов в форме ссуд от „Газпром инвестхолдинга“ за три месяца до того, как Facebook анонсировала первую сделку с Мильнером», - пишет The New York Times.

Мильнер в комментарии изданию назвал эти операции коммерческими. «Мы получаем деньги, и мы вкладываем их в Facebook и Twitter», — заявил он. Он отметил, что не знал об использовании «Газпром инвестхолдингом» государственных российских денег для финансирования сделки. ВТБ в комментарии газете заявил, что связанные с Twitter транзакции носили «сугубо финансовый характер» и что банк «никогда не проводил какие-либо политически мотивированные сделки».

Связанные с Мильнером компании оказались в итоге владельцами примерно 8% акций Facebook и 5% акций Twitter. Эти доли были проданы несколько лет назад, напоминает The New York Times. При этом одна из недавних инвестиций Мильнера - «работающая в сфере недвижимости компания, которая была основана и частично принадлежит зятю президента Трампа и его советнику Джареду Кушнеру», - отмечает газета.

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов - "Райские досье" (Paradise Papers).

Репортеры, которые входят в Международный консорциум журналистских расследований, разоблачили новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.