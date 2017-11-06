Панамагейт-2: журналисты раскрыли офшорные связи "13 друзей" Трампа

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках "Paradise Papers". Об этом сообщает официальный сайт Международного консорциума журналистских расследований.

В документах указаны министр торговли Уилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес, передает "Украинская правда".

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Также среди владельцев офшорных счетов фигурируют советник Трампа Томас Баррак-младший, гендиректор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, советник президента Карл Икахн и главный советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме этого, сообщается о 6 донорах президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат недвижимости Джеффри Палмер, миллиардер Чарльз и Дэвид Кохи, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, миллиардер Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Напомним, досье Paradise Papers содержит около 13,4 миллиона документов. Утечка документов, как предполагается, произошла из юридической компании Appleby на Бермудских островах, занимающейся офшорами. Досье получила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и привлекла к работе над ним Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и около 100 СМИ из разных стран.