В "райском" скандале с офшорами засветились Мадонна, Боно и Кира Найтли

Известные звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии попали к материалам глобального журналистского расследования "Райские бумаги", которое установило связи известных людей и компаний с офшорными счетами. Об этом пишут журналисты издания Daily News.

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"Не только политики, но и известные звезды названы в "Райских бумагах" - Боно, Мадонна и актриса Кира Найтли", - отмечается в материале.

В частности, в документах сказано, что Мадонна вложила акции в медицинский центр, Фронтмен группы U2 Боно оказался совладельцем торгового центра в небольшом городке Утена (Литва) после инвестирования в компанию "Nude Estates", расположенную на Мальте, отмечает "112 Украина".

Голливудская звезда Кира Найтли вложила инвестиции в компанию недвижимости.