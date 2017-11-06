Завтра парламент рассмотрит два избирательных кодекса и вопросы, связанные с госбюджетом - Парубий

12:10, 06 ноября 2017
Политика
152 0

Он также обратился к правительству и профильному комитету, чтобы они между собой согласовали, какие именно вопросы по бюджету будут рассматривать завтра.

фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что завтра парламент будет рассматривать два избирательных кодекса и вопросы, связанные с государственным бюджетом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

"Наша работа начнется с рассмотрения двух избирательных кодексов ... Кроме того, на завтра предлагается блок вопросов государственного бюджета Украины", - сказал Парубий.

Он также обратился к правительству и профильному комитету, чтобы они между собой согласовали, какие именно вопросы по бюджету будут рассматривать завтра.

Читайте такжеГосбюджет Украины перевыполнен по доходам на 5,2%

Среди прочего, по словам спикера, во вторник будут рассматриваться вопросы противодействия торговле людьми.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада рассмотрит законопроекты о ратификации международных соглашений, а также начнет рассмотрение законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.

В четверг, 9 ноября, в частности, будут рассматриваться вопросы о приватизации государственного имущества и аграрной политике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Спикер ВР Парубий#госбюджет Украины#заседание Верховной Рады