Завтра парламент рассмотрит два избирательных кодекса и вопросы, связанные с госбюджетом - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что завтра парламент будет рассматривать два избирательных кодекса и вопросы, связанные с государственным бюджетом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

"Наша работа начнется с рассмотрения двух избирательных кодексов ... Кроме того, на завтра предлагается блок вопросов государственного бюджета Украины", - сказал Парубий.

Он также обратился к правительству и профильному комитету, чтобы они между собой согласовали, какие именно вопросы по бюджету будут рассматривать завтра.

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Среди прочего, по словам спикера, во вторник будут рассматриваться вопросы противодействия торговле людьми.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада рассмотрит законопроекты о ратификации международных соглашений, а также начнет рассмотрение законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.

В четверг, 9 ноября, в частности, будут рассматриваться вопросы о приватизации государственного имущества и аграрной политике.