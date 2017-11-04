За информацию об убийстве Самарского назначено вознаграждение в 100 тыс. грн - полиция

За информацию, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство депутата Северодонецкого горсовета Луганской области Сергея Самарского, назначено вознаграждение в 100 тыс. грн.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Уважаемые граждане, фонд народного депутата Сергея Шахова определил награду в сумме 100 тыс за информацию об убийстве Сергея Самарского», - написала она.

«Если Вам известны какие-либо факты или информация, которая поможет правоохранительным органам раскрыть убийство Самарского, звоните по телефону: 050-257-56-31», - добавила пресс-секретарь полиции.

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По ее словам, Главное управление Национальной полиции в Луганской области выражает благодарность народному депутату Украины Сергею Шахову за готовность помогать следствию в раскрытии резонансного убийства депутата Северодонецкого городского совета Самарского.

Как сообщал УНИАН, тело Самарского нашли 3 ноября в 00.30 ночи с признаками насильственной смерти, у него разбита голова.

Главной версией убийства депутата в полиции назвали его политическую деятельность.