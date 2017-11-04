"План Маршалла" для Украины послы США и ЕС рассмотрят на следующей неделе



Так называемый «план Маршалла» для Украины в литовском Сейме послы США, Канады, Японии и стран ЕС заслушают 6 ноября. Об этом в эфире «5 канала» рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в случае, если план будет реализован, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%.

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"Безусловно, тот факт, что Литва за свои усилия и за очень тщательную подготовку такого европейского плана для Украины, так называемого "Плана Маршалла", она подготовила почву для того, чтобы мочь его презентовать и быть услышанными другими членами Европейского Союза, - это чрезвычайно важно. Вместе с тем, мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку у всех партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд долларов или евро ежегодно на инвестиции в Украину", – пояснила она, добавив, что план уже обрел более конкретизированы очертания.

Как сообщал УНИАН ранее, Литва планирует продолжить переговоры с депутатами Европарламента и парламентами стран - членов Европейского Союза, европейскими политическими партиями, Европейской комиссией и другими институтами о возможности включения в бюджет ЕС на 2020-2027 годы финансирование так называемого «Плана Маршалла» для Украины, что предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики.