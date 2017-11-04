Садовый раскаялся в том, что водитель по его просьбе нарушил ПДД

01:50, 04 ноября 2017
Политика
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В свое оправдание мэр Львова сообщил, что опаздывал на важную встречу.

Садовый объяснил, почему проехал по полосе для трамвая / Фото УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов понести наказание, после того, как нарушение правил зафиксировали на фото и опубликовали в соцсетях. Впрочем, политик также "перевел стрелки" - пожаловался на полицию и владельцев авто, которые неправильно паркуются.

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"В четверг мой служебный автомобиль Toyota Avensis (BC4464BH) совершил нарушение правил дорожного движения на улице Дорошенко. Водитель служебного транспорта пошел на этот шаг по моей просьбе. Вину признаем, соответствующие наказание нести готовы. Причина проезда по полосе для трамвая - опоздание на важную встречу и пробка на Коперника, на котором полиция упорно не замечает незаконно припаркованные автомобили", - написал Садовый в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее Садовый рассказал, о чем говорил с Саакашвили после "прорыва".

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Теги: #Андрей Садовый#новости Львова