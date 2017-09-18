Садовый рассказал, о чем говорил с Саакашвили после "прорыва"
На самом деле, утверждает Садовый, у него не было какого-то предметного длинного разговора с Саакашвили.
На встрече после возвращения экс-президента Грузии Саакашвили в Украину городской глава Львова Андрей Садовый не говорил с ним об объединении.
Об этом Садовый рассказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о встрече оппозиционных политиков 10 сентября во Львове.
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"Речь шла не об объединении, а о важности совместной работы и общения. Потому что очень часто украинцы объединяются перед расстрелом. А это уже бывает поздно. Надо уметь работать вместе, за круглым столом", - сказал он.
"С ним было достаточно много украинских политиков. На самом деле, у нас не было какого-то предметного длинного разговора. Это были определенные эмоции. Затем коллеги пошли поужинать и на этом встреча прекратилась", - добавил Садовый.
Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".
Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.
По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.