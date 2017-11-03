Полиция охраны войдет в состав патрульной - Князев

Полиция охраны станет частью патрульной полиции. Об этом во время представления личному составу нового руководителя департамента полиции охраны Александра Гаврилюка заявил глава глава Нацполиции Сергей Князев, передает 112 Украина.

"Полиция охраны отныне входит в систему превенции. И в первую очередь вы будете реагировать на сообщения людей, которые поступают на 102. Поэтому все сотрудники должны пройти переподготовку с учетом опыта работы патрульной полиции", - сказал Князев.

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Работа полиции охраны будет унифицирована под стандарты работы патрульной полиции. В частности, наряды полиции охраны войдут в систему единой дислокации нарядов полиции и будут реагировать на сигналы о помощи, поступающие на 102.

Полиция охраны - охранная структура, сотрудники которой имеют определенные законом права и полномочия на вооруженную охрану и применение властных функций к правонарушителям. После создания Национальной полиции, юридические и физические лица, которые пользовались услугами Государственной службы охраны перешли под защиту полиции охраны.