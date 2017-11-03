Элитные автомобили беглого министра Клименко выставили на аукцион (фотогалерея)

Автомобили бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко продают на аукционе. Его со 2 ноября проводит госпредприятие "Сетам". На продажу уже выставили 5 из 22 автомобилей, пишет Gazeta.ua.

"Сейчас нам передали на реализацию пять автомобилей. Это BMW B6 ALPINA 2012 года оценочной стоимостью 2,3 миллиона гривен, BMW Х6 стоимостью около 2,2 миллиона гривен, Mercedes GL стоимостью более 1,3 миллиона гривен и две Toyota Camry по полмиллиона гривен каждая. Они в хорошем состоянии", - рассказал гендиректор предприятия Виктор Вишнёв.

По его словам, аукцион продлится до 20 ноября.

"До этого времени будут принимать заявки. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте Open Market и подать свою заявку на любую из этих машин. После этого формируется квитанция на оплату гарантийного взноса, после чего человека допустят к открытым торгам. В определенный день нужно будет зайти на наш сайт, выбрать нужный лот и уже торговаться. Победит тот, кто поставит наибольшую ставку", - пояснил Вишнёв.

Читайте такжеСуд арестовал имущество Клименко и связанных с ним компаний на сумму шесть миллиардов гривень

Напомним, что арестованное имущество бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко по решению Печерского районного суда Киева передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщал УНИАН, 14 июля правоохранители провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в ТРЦ Gulliver в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи.

Как заявил Матиос, военная прокуратура совместно с Нацполицией и спецподразделением «КОРД» проводит «вторую волну» расследования по делу преступной организации «Януковича-Клименко».

Выявлено, что в течение 2011 года и по январь 2014 из Украины было выведено в офшоры более $788 млн, а общая сумма украденных Клименко средств составляет $12 млрд по курсу 8 грн за $1, что равно $96 млрд грн.