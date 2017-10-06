Арестованное имущество Клименко суд передал Нацагентству по розыску активов – Матиос

Арестованное имущество бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко по решению Печерского районного суда Киева передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Читайте такжеЛуценко заявляет, что со счетов "семьи" Януковича уже конфисковали 1,7 миллиардов долларов Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В частности, военная прокуратура передает в ведение и управление Нацагентства по розыску активов имущество, которое было арестовано по уголовному производству в расследовании деятельности преступной организации бывшего президента Виктора Януковича и Клименко.

«Сегодня на основании решения судьи, которое вынесено 28 сентября текущего года, Главная военная прокуратура передает для управления и дальнейшего распоряжения в соответствии с требованиями закона перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине», - подчеркнул Матиос.

По его словам, речь идет о 154 объектах недвижимого имущества, которые находятся в Украине, 22 элитных транспортных средства и тысячу железнодорожных полувагонов, а также о корпоративных правах юридических лиц. Он уточнил, что общая стоимость перечисленного имущества составляет 900 млн грн, а стоимость корпоративных прав юрлиц - более 400 млн грн.

К этому имущества также относятся квартиры в элитных жилых комплексах «Новопечерские Липки», недостроенные и достроенные имения (17 объектов) в поселке городского типа Козин, а также имущество охранной структуры «Скиф».

«Кроме того, военной прокуратурой по международно-правовому поручению правительства Княжества Лихтенштейн заморожены активы подозреваемого Клименко и его близкого окружения на общую сумму около 20 млн долларов США», - сказал Матиос.

Также он рассказал, что был наложен арест на денежные средства компании-нерезидента Украины, конечным владельцем которой является Клименко. Матиос уточнил, что речь идет об активах, которые хранились в банке «Юнисон», принадлежащем группе компаний «Юнисон».

«Мы арестовали и фактически заблокировали здесь, в Украине, 5 млн долларов США», - заявил главный военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 14 июля правоохранители провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих Клименко и членам его семьи, в том числе в ТРЦ Gulliver в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи.

Как заявил Матиос, военная прокуратура совместно с Нацполицией и спецподразделением «КОРД» проводит «вторую волну» расследования по делу преступной организации «Януковича-Клименко».

Выявлено, что в течение 2011 года и по январь 2014 из Украины было выведено в офшоры более $788 млн, а общая сумма украденных Клименко средств составляет $12 млрд по курсу 8 грн за $1, что равно $96 млрд грн.