Теракт в Нью-Йорке: подозреваемый планировал нападение в течение нескольких недель

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулла Саипов планировал свое нападение в течение нескольких недель.

Об этом сообщает CNN.

Заместитель комиссара по вопросам разведки и борьбы с терроризмом департамента полиции Нью-Йорка Джон Миллер сказал, что подозреваемый, уроженец Узбекистана, планировал атаку в течение нескольких недель и "совершил это от имени "Исламского государства" в Ираке и Сирии".

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Миллер подчеркнул, что рядом с местом происшествия была найдена написанная от руки записка с символами и словами, суть которой в том, что "Исламское государство" будет держаться вечно.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что Саипов "радикализировался внутри страны", уже находясь на американской территории.

"Факты свидетельствуют, что после его прибытия в Соединенные Штаты, он начал становиться информированным об "Исламском государстве" и радикальных тактиках исламистов", - заявил Куомо.

Отмечается, что 29-летний подозреваемый уроженец Узбекистана Сайфулла Хабибулаевич Саипов прибыл в США на законных основаниях в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 31 октября мужчина за рулем арендованного пикапа выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене в Нью-Йорке и стал сбивать велосипедистов и пешеходов. Погибли восемь человек: шесть на месте происшествия, двое скончались в больнице. Еще 11 человек получили травмы. По информации СМИ, нападавший - 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов. Его задержали. Украинцев среди погибших нет.