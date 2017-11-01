Служебный долг – исполнение и наказание

Главный военный прокурор Анатолий Матиос дал брифинг, на котором в пух и прах разнес действия караула военной части аэродрома «Школьный» в Одессе. Он сообщил, что караульный и его командир уже задержаны, что им грозит до 5 и до 7 лет лишения свободы за то, что недостаточно хорошо охраняли вверенный им объект от посягательств на территорию аэродрома неизвестных в балаклавах. Другими словами, не исполнили свой служебный долг.

По словам Матиоса, караульный имеет право при необходимости без предупреждения даже стрелять на поражение, а, в случае с аэродромом, «караульного вытолкали, и он не выполнил того, что должен был выполнить». Главный военный прокурор несколько раз подчеркнул, что в вопросах безопасности, в том числе, в данном случае, государство имеет все механизмы и решимость их задействовать, чтобы защитить свои интересы.

По словам Матиоса, караульный имеет право при необходимости без предупреждения даже стрелять на поражение

…Завтра, 2 ноября в 11.00 в Высшем специализированном суде Украины будет слушаться кассация солдата-пограничника Сергея Колмогорова, осужденного к 13 годам лишения свободы. В 2014 году он применил оружие, выполняя приказ и останавливая в числе своего наряда машину-нарушителя. Другими словами, исполнил свой служебный долг.

Вот, что об этом случае пишет «Патриотическое братство пограничников Украины»: «Старший солдат Бердянского пограничного отряда Сергей Колмогоров, который неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, 9 сентября 2014 дежурил на блокпосту в районе Мариуполя. Во время несения службы, военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая кому-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста. На требование остановиться для проверки документов водитель только нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв.

Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя, скорость транспортного средства только увеличилась. После этого был открыт огонь на поражение. Пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Позже, после нескольких допросов, он выехал на оккупированную территорию. Однако успел написать заявление на пограничников. И, кстати, ни разу на судебные заседания не являлся.

Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Экспертиза так и не смогла определить: выстрел из чьего оружия привел к смертельным травмам. Но дело все же направили в суд. И главным подозреваемым оказался солдат Сергей Колмогоров, которому, по гражданскому УК, поставили в вину умышленное убийство и превышение должностных полномочий. Несмотря на то, что патрульная группа, в которую входил Сергей, получила приказ задержать автомобиль «Шкода Рапид» с киевскими номерами, что полностью были соблюдены все требования приказов и инструкций, что оружие было применено правомерно, гражданский суд Мариуполя приговорил пограничника к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Теперь «пострадавший» сепаратист, ставший гражданином России и живущий на территории оккупированной Донецкой области, - на свободе, а пограничник, который честно выполнял свой долг – за решеткой.

Почему, по логике Матиоса: не будешь стрелять – осудим, а по логике жизни: будешь стрелять – тоже осудим?

«С сентября 2014 года Сергей Колмогоров находится в заключении за то, что выполнял приказ и защищал границы государства. В начале этого октября умер его отец, с которым он даже не смог попрощаться», - пишут побратимы солдата-пограничника.

И тут возникают вопросы. Почему долг у солдата военный, а судят его за гражданское «умышленное убийство»? Почему, по логике Матиоса: не будешь стрелять – осудим, а по логике жизни: будешь стрелять – тоже осудим?

Сегодня на брифинге главный военный прокурор не раз вспомнил о не стрелявших караульных в военных частях Крыма, мол, не исполнили они прямые нормы своего караульного устава, и вот, какие последствия теперь имеем. По этой логике, солдат-пограничник в зоне АТО тем более должен был исполнять все необходимые действия для защиты вверенного ему участка, а то бы и этих территорий – как и Крыма – у Украины уже бы не было. И он исполнил…

Когда целое государство (пусть, в лице тех же следствия-суда-прокуратуры), не имеет единой линии относительно того, что считать «преступлением», то как быть правильным отдельно взятому солдату, чтобы соответствовать? Не стрелял – осудят по-военному, стрелял – осудят по гражданскому? В телевизоре, оно, конечно, пафосно и красиво. А в жизни?

Что, по итогу, будет с солдатом-пограничником, увидим завтра в суде. Обязательно пойдем и донесем его вердикт обществу.

Вот что, кстати, по этому суду уже написал военный эксперт и депутат ВР Дмитрий Тымчук: «Если мы сейчас сдадим нашего пограничника, грош – цена нашей независимости, оплаченной кровью тысяч украинцев. Грош – цена нашему «правосудию»».

И еще. Думается, от того, каким будет этот вердикт высшей инстанции, зависит и то, какими в дальнейшем будут действия наших солдат-бойцов-караульных, которых Украина наделила правом ношения и применения оружия ради защиты государственных интересов.

Елена Милосердова