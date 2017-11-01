Дешевый пиар, а не спецоперация: Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Украину

Бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов утверждает, что экс-председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив сам прилетел в Киев.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Генеральная прокуратура сообщила об успешной спецоперации ГПУ и СБУ в отношении находившегося в Панаме Владислава Каскива, назвав это первым случаем экстрадиции и заявив, что они предупреждали, что никто и нигде не скроется", - отметил Портнов.

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"Мягко выражаясь, это дешевый пиар, а не спецоперация. Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать, а потом ещё и купил авиабилет за свой счёт. Вчера он свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям" - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Каськив экстрадирован из Панамы в Украину.

Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижения по столице.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны вопроса о его экстрадиции на родину.