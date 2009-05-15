Кравчук предостерегает политиков от "партийного блуда"

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК предостерегает отечественный политикум от необоснованных выводов относительно инцидента с делегацией МВД Украины в Германии.

Об этом он заявил сегодня в эфире программы “Шустер-Live” на телеканале «Украина», комментируя скандал, возникший вокруг поведения главы МВД Украины Юрия ЛУЦЕНКА в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Л.КРАВЧУК сослался на свой опыт в августе в 1991 г., когда от него требовали провести через Верховную Раду решения в интересах ГКЧП. Тогда он ответил генералу ВАРЕННИКОВУ, что не может опираться на данные СМИ, не может пойти в Верховную Раду с газетой, и требовал официальных бумаг.

«Государство должно защищать своих граждан на основе документов и подтвержденных фактов. Все остальное – партийный блуд», – сказал Л.КРАВЧУК.

С этой точки зрения он одобрил действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая "единственная не бежала впереди паровоза осуждать Луценко".