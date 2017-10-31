Сегодня состоится экстренное заседание силовиков из-за убийства Окуевой и покушения на Мосийчука

Сегодня состоится экстренное заседание силовиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Экстренное заседание будет проходить в связи с последними событиями в Украине, в частности, взрывом вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv в Киеве и убийством ветерана АТО Амины Окуевой возле Глевахи под Киевом вечером 30 октября.

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В то же время, пока в пресс-службе Нацполиции не сообщают деталей заседания. Среди участников заседания, в частности, глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, среди них охранник народного депутата Игоря Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала. Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.

Вечером 30 октября около поселка Глеваха Киевской области был обстрелян автомобиль, в котором находились ветераны АТО, чеченские добровольцы Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. От полученных ранений женщина погибла на месте. По факту убийства Окуевой зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.