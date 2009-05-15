Пожар на центральном рынке Львова погасили
22:12, 15 мая 2009Политика
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Эксперты устанавливают причины
Пожар, возникший в центре Львова на самом старом в городе «Краковском рынке», только что погасили.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС во Львовской области, сейчас эксперты устанавливают причины пожара и нанесенный им ущерб.
По предварительным данным, загорелся один из павильонов рынка и мебельный салон, прилегающий к жилым зданиям, – именно ввиду близости к жилью пожара была присвоена высшая степень опасности.
Информации о потерпевших в МЧС нет.
К ликвидацию пожара также подключились работники милиции Львова.
Как сообщал УНИАН, пожар на рынке Львова вспыхнул около 20.30.
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