Пожар на центральном рынке Львова погасили

Пожар, возникший в центре Львова на самом старом в городе «Краковском рынке», только что погасили.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС во Львовской области, сейчас эксперты устанавливают причины пожара и нанесенный им ущерб.

По предварительным данным, загорелся один из павильонов рынка и мебельный салон, прилегающий к жилым зданиям, – именно ввиду близости к жилью пожара была присвоена высшая степень опасности.

Информации о потерпевших в МЧС нет.

К ликвидацию пожара также подключились работники милиции Львова.

Как сообщал УНИАН, пожар на рынке Львова вспыхнул около 20.30.