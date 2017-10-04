Аваков требует у Порошенко исправить закон по судреформе

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит отменить введенное Верховной Радой сокращение сроков досудебного расследования до 6 месяцев. Об этом он сказал в комментарии "Украинским новостям".

"Мы настаиваем это исправить", - сказал он. Аваков надеется, что Порошенко учтет замечания и исправят ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232), которые стали последними необходимыми законодательными изменениями для проведения судебной реформы.

Законом, в соответствии с текстом ко второму чтению, устанавливается, что в судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, их органах и подразделениях функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система.

Система также обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных решений. Согласно закону, трансляция судебных заседаний будет осуществляться с разрешения судов.

Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины определяются особенности производства по типовым и примерным делам.

Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по соглашению сторон до начала рассмотрения дела по существу.

В законопроекте говорится и о порядке рассмотрения дел Верховным судом, который является судом кассационной инстанции по административным делам. Он пересматривает судебные решения местных и апелляционных админсудов в кассационном порядке как суд кассационной инстанции.

Также в законе Украины "Об исполнительном производстве" вводится Единый государственный реестр исполнительных документов - автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска электронных исполнительных документов, а также предоставление информации из него.

Кроме того, законом внесены изменения, в частности, в Кодекс законов о труде, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс, Уголовный исполнительный кодекс, Семейный и Гражданский кодексы, законы «О доступе к судебным решениям», «О судебном сборе», "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", "Об исполнительном производстве" и "О Высшем совете правосудия".