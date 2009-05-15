Ющенко понравилась система власти в Швейцарии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина должна использовать опыт Швейцарии в построении системы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед представителями деловых кругов Швейцарии в Клубе предпринимателей «Виденмос» в г. Райтнау (Швейцария).

Президент отметил, что в ходе двусторонних переговоров в рамках его визита в Швейцарскую Конфедерацию стороны договорились об обмене визитами на парламентском уровне.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Украине был бы интересен опыт швейцарского парламентаризма.

Он заметил, что перманентный политический кризис в Украине существует именно из-за серьезных дисбалансов в организации власти, которые возникли в связи с внесением изменений в Конституцию в 2004 году.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня остается актуальным вопрос конституционных изменений, и он является оптимистом относительно завершения этого процесса.