По состоянию на 12.00 явка избирателей на местных выборах в 201 ОТГ составила 21,4% - ОПОРА

По состоянию на 12:00 явка избирателей на первых местных выборов в 201 объединенной территориальной громаде, которые проходят сегодня во всех без исключения областях Украины, составила 21,4%.

Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА.

По данным ОПОРЫ, по состоянию на 12:00 ключевыми злоупотреблениями, зафиксированными наблюдателями, являются попытки выдачи бюллетеней избирателям без предъявления паспорта. Такие случаи были зафиксированы на 7,4% УИК (в частности в Сумской, Житомирской областях). В Гражданской сети напоминают, что единственным законным основанием для голосования на выборах является предъявление паспорта или временного удостоверения гражданина Украины. 92,6% избирательных участков последовательно соблюдают эту норму закона.

В целом, подчеркнули в ОПОРЕ, с момента открытия избирательных участков всем избирателям обеспечена свободная возможность проголосовать.

«В некоторых случаях УИК не создали комфортных условий для практической реализации избирателями своего избирательного права, что приводит к очередям на участках или дополнительным неудобствам во время голосования. В день голосования проявляется проблема с материально-техническим обеспечением УИК, на которые предварительно обращала внимание ОПОРА в своих отчетах: несоответствие площади помещений для голосования количеству избирателей, недостаток стационарных и переносных избирательных ящиков (Винницкая, Волынская обл.), кабинок для голосования, отсутствие у комиссий сейфов для хранения бюллетеней и другой избирательной документации (Житомирская обл.). Очереди на УИК (в частности в Херсонской области) вызваны тем, что значительное количество комиссий сформировано в минимальном составе», - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ также отметили, что из-за отсутствия сейфов (металлических шкафов) на отдельных УИК возникают опасения по поводу способности участковых избирательных комиссий обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, печатей и другой документации в течение всего дня голосования, на этапе подсчета голосов и транспортировки избирательной документации.

По состоянию на 12:00 наблюдатели не фиксировали случаев нарушения тайны голосования, в частности фотографирования избирателями бюллетеней.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в 201 ОТГ во всех областях Украины проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В голосовании смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.

В состав 201 ОТГ вошли 933 местных совета (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841). В целом граждане изберут около 4,5 тыс. депутатов, а также 26 мэров, 61 поселкового голову, 115 сельских голов.