Джемилев рассказал о возможности освобождения других крымских татар

На встрече с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз говорили о необходимости приложения усилий к освобождению других политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом об уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал на совместной с Умеровым и Чийгозом пресс-конференции в аэропорту «Борисполь», отвечая на вопрос о возможности освобождения других крымских татар, заключенных в российские тюрьмы, по такой же схеме - через Турцию.

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«Мы людей, которые борются с оккупационным режимом, отстаивают интересы Украины... Мы будем стремиться к освобождению всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания», - подчеркнул Джемилев.

По его словам, нужно добиваться освобождения каждого человека, подвергаемого оккупационной властью Крыма репрессиям.

«На встрече с Эрдоганом наши ребята Ильми и Ахтем сразу же говорили о необходимости приложения усилий к освобождению других наших политзаключенных. Также будем, конечно, подключать и другие возможные варианты, в первую очередь, международные структуры, как Европарламент, Парламентская ассамблея, а также структуры ООН», - сказал Джемилев.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили его в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также ему на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину. Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня, 27 октября, из Стамбула Умеров и Чийгоз прибыли самолетом в аэропорт "Борисполь". Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.