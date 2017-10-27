Умеров и Чийгоз призвали Эрдогана помочь другим попавшим под репрессии в Крыму

Вечером 26 октября в Анкаре Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретился с заместителями Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Как сообщает глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, встреча состоялась в официальной резиденции Президента Турции Ak Saray (Белый дворец).

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«Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, поблагодарив Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за предпринятые усилия по их освобождению, обратились к нему с призывом помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму крымских татар, украинцев, людей других национальностей», – написал Чубаров.

По его словам, президент Турции Эрдоган выразил уверенность в новых встречах, в том числе и при его визитах в Украину и попросил передать уполномоченному президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Меджлису «слова поддержки и пожелания успехов в деятельности, направленной на благо крымскотатарского народа».