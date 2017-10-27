Самолет с Умеровым и Чийгозом прибыл в "Борисполь" (фото, видео)

Самолет с заместителями главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом прибыл в аэропорт "Борисполь".

Читайте также"Это хорошая новость": в ЕС отреагировали на освобождение Чийгоза и УмероваКак передает корреспондент УНИАН, об этом находящимся в аэропорту журналистам сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики.

Как отметила на своей странице в Facebook и.о. министра информационной политики, их в аэропорту встречали жена Чийгоза, дочь Умерова и адвокат Николай Полозов.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.