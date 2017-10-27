Чийгоз и Умеров прибыли в аэропорт Анкары на рейс в Украину

Освобожденные из российского заключения заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт Анкары и ожидают рейса в Украину. Об этом сообщает "112 Украина".

Они отметили важность связи между лидерами Украины Петра Порошенко и Турции Раджипом Эрдоганом. "Если у Украины будут такие союзники, то в Украине будут хорошие перспективы... Я уже знаю, что наше освобождение дало особый дух тем, который сейчас репрессирован", - отметил Чийгоз.

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Бывшие политзаключенные сообщили о планах в Украине. "В первую очередь мы ждем не дождемся, когда мы окажемся на своей земле. Соберемся общиной. Будем вести борьбу, которую мы затеяли, деоккупацию... За этими формулировкой должна быть четкая ежедневная работа", - рассказал Умеров.

Чийгоз добавил, что они также планируют встретиться в лидерами крымских татар: "сверить часы с ними и продолжать борьбу за Украину". Умеров же не исключил сделать попытку вернуться в Крым.

"Все мировое сообщество не должно продолжать быть обеспокоенным. Настало время освобождения всех. Не могут они не видеть, что сотни детей остались без отцов", - заявил Чийгоз.

По их мнению, на данный момент только путем санкций и давления можно заставить Москву продолжать освобождать политзаключенных.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в настоящий момент в Российской Федерации удерживают 38 политических заключенных украинцев.

Напомним, что самолет с Умеровым и Чийгозом должен был прибыть в Киев 26 октября в 19.50. Однако прибытие заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза самолетом в Киев перенесли на 27 октября.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и потом они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.