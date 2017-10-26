Прибытие Умерова и Чийгоза в Киев перенесено

Прибытие заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза самолетом в Киев переносится на 27 октября.

Читайте также"Обязательно попробую": Умеров намерен вернуться в КрымОб этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар (Джапарова).

"Прилет освобожденных заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза перенесено. Детали будут позже", - говорится в заметке.

Джеппар добавила, что новое время прибытия в аэропорт "Борисполь" будет сообщено сразу, когда появится соответствующая информация.

"Ожидаем их завтра - 27 октября", - отметила она.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (фракция БПП) Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал, что пресс-конференция, которая должна была состояться сегодня после прилета Умерова и Чийгоза, состоится после их возвращения завтра.

"О точном времени проведения пресс-конференции 27 октября 2017 года, как и о причине переноса прибытия Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в Киев, будет сообщено сегодня в 21.00", - добавил он.

Чубаров также призвал с пониманием отнестись к "непредсказуемым, но крайне важным обстоятельствам, которые заставили организаторов внести срочные изменения в ранее объявленные мероприятия".

Как сообщал УНИАН, прибытия самолета с Умеровым и Чийгозом в аэропорт «Борисполь» ожидали сегодня в 19.50.