Дальнейшая помощь от НАТО: Климкин рассказал, какой вопрос будет поднимать Украина на саммите альянса
Речь идет о той помощи, которая будет способствовать достижению цели приведение оборонного сектора Украины к стандартам НАТО до 2020 года.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в 2018 году поднимет вопрос о дальнейшем получении помощи от Альянса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках конференции "Киевские трансатлантические диалоги".
Дипломат напомнил, что Украина к 2020 году должна адаптировать весь сектор безопасности и обороны к стандартам Североатлантического альянса.
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"Должны очень четко идти по согласованной логике и согласованному графику. Саммит в Брюсселе в следующем году. Там нужно будет разговаривать, которая дальше нам нужна помощь", - заявил Климкин.
Он уточнил, что речь идет о той помощи, которая будет способствовать достижению цели приведения оборонного сектора Украины к стандартам НАТО к 2020 году.
Как сообщал УНИАН, следующий саммит Североатлантического альянса состоится 11 и 12 июля 2018 года в Брюсселе (Бельгия).
9 июля 2016 в рамках саммита НАТО в Варшаве был принят Комплексный пакет помощи Украине. Пакетом предусмотрено более 40 направлений, по которым Альянс предоставляет Украине поддержку в оборонной сфере и сфере безопасности.