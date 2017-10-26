Протесты под Радой: в Нацгвардии заявили, что не желают разблокировать улицу Грушевского силой

В Нацгвардии не желают применять физическую силу для разблокирования проезжей части улицы Грушевского возле Верховной Рады Украины, где участники акции установили палатки. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель командующего Национальной гвардии Украины по общественной безопасности генерал-майор Валерий Бондарь.

Он сказал, что на сегодняшний день Нацгвардия охраняет общественный порядок в столице в обычном режиме.

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"Привлекается минимальное количество личного состава для поддержания общественного порядка в центре столицы, в том числе перед Верховной Радой. Я считаю, что сегодня там есть довольно неплохой общественный порядок, за исключением ограничения проезда по центральной улице Грушевского", - отметил Бондарь.

Также заместитель командующего НГУ добавил, что пока вопрос разблокирования улицы Грушевского решается при участии киевской полиции.

"Ведутся переговоры со стороной митингующих", - отметил Бондарь.

По его словам, Нацгвардия достаточно профессионально выполняет задачи по охране общественного порядка.

Заместитель командующего НГУ считает, что привлеченных сил достаточно для реагирования на возможные угрозы.

"Я вам скажу, что имеющиеся у нас резервы довольно мощные, и их достаточно, чтобы решить любую задачу, которая может неожиданно возникнуть", - заявил Бондарь.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, необходимо ли дополнительное финансирование из госбюджета для обеспечения несения службы нацгвардейцами в связи с проведением акции возле парламента, он сказал, что охрана общественного порядка является основной задачей формирования согласно закону "О Национальной гвардии".

"Поэтому дополнительных средств для этого не требуется. Мы профинансированы на эту задачу в полном объеме", - отметил заместитель командующего НГУ.

Также он ответил на вопрос о возможном силовом варианте разблокирования улицы Грушевского в том случае, если с участниками акции не удастся договориться.

"Сегодня нет у правоохранителей желания применять физическую силу или решать какие-либо вопросы не в правовом поле. Я думаю, что к этому вопросу профессионально и дипломатично подойдет как полиция, так и Национальная гвардия. Этот вопрос будет решен, я считаю, в кратчайшие сроки", - отметил Бондарь.

При этом он выразил надежду, что Верховная Рада примет ряд законов, чтобы снять напряженность в обществе.

"Я вам скажу, что мы живем в демократической стране, где, в первую очередь, есть верховенство права, и я считаю, что во время продолжения работы парламента, 6-7 числа (ноября), этот вопрос будет окончательно решен. Я считаю, что после этих чисел митингующие, я не скажу, что разойдутся, а будут заниматься своими вопросами... Я думаю, что Верховная Рада сможет принять ряд законов и снять напряженность", - отметил Бондарь.

Как сообщал УНИАН, 17 октября под Верховной Радой началась акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в том числе и на проезжей части ул. Грушевского. Несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

23 октября в Департаменте коммуникации МВД сообщили, что во время столкновений возле Верховной Рады, где 17 октября началась акция протеста, пострадали двое правоохранителей. Следователи объявили подозрение одному из участников столкновений. 25 октября суд постановил арестовать на 60 суток без права внесения залога Петра Олийныка, подозреваемого в нападении на полицейского возле парламента 17 октября.

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 150-200 митингующих под ВР при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.