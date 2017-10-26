В покушении на Мосийчука был заинтересован Кадыров - МВД (видео)

В МВД считают, что в покушении на нардепа Игоря Мосийчука есть "российский след", а в его убийстве был заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко, передает "112 Украина".

По его словам, Кадыров может иметь отношение к покушению на нардепа, поскольку в 2014 году угрожал ему убийством.

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"Вариантов может быть много. Заказчик один - РФ. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы, в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег. Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", - заявил он.

Отметим, что в 2014 году в сети было опубликовано видео, на котором Игорь Мосийчук под крик "Слава свободной Ичкерии" расстреливает портрет Кадырова. Позже глава Чечни заявил, что "Мосийчука убьют, если мы до него не доберемся".

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли сделать российские спецслужбы".

Напомним, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, еще двое – охранник нардепа и прохожий - погибли. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.