Стычки под Радой: нападавший на полицейского живет в Межигорье (видео)

Печерский районный суд арестовал Петра Олийныка, причастного к избиению полицейского возле Рады, на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

17 октября во время столкновения возле ВРУ пострадал спецназовец из Кропивницкого. Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал – били ногами.

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По факту избиения полицейского следователи Печерского УП начали уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках расследования была установлена причастность к избиению полицейского Олийныка Петра Леонидовича. Выяснилось, что мужчина с февраля 2014 года живет в президентской резиденции в Межигорье. Именно там, в кабинете Януковича, следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УКУ", - говорится в сообщении.

Печерский районный суд арестовал Петра Олийныка на 60 суток без права внесения залога.