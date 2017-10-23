Полиция подвела итоги почти недели протестов под Радой: озвучила число пострадавших и задержанных

С начала митингов в Киеве в столкновениях пострадало 6 человек, трое человек задержаны, открыто 3 уголовных производства. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Украинская правда".

"Среди задержанных – мужчина, задержанный в первый день по ст. 208 УПК, задержан мужчина, который шел на акцию с пистолетом и винтовкой и вчерашний, задержанный за избиение полицейского", - сказала Блищик.

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"Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, позже еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский", - сказала представитель полиции Киева.

По факту нарушений во время митингов открыто 3 уголовных производства: два по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и одно по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Относительно вчерашнего события, то еще не дана квалификация, но там, видимо, тоже будет 345 статья", - сказала Блищик.

Ранее экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов протестов Михаил Саакашвили заявил, что акция под Верховной Радой, которая стартовала 17 октября, продлится до начала ноября.