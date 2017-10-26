"Заказчики сидят в Москве": Мосийчук рассказал о покушении на него

Народный депутат Игорь Мосийчук считает, что покушение на его жизнь было спланировано в Москве. Заявление депутата опубликовала его пресс-служба на странице в Facebook.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли совершить российские спецслужбы".

Напомним, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погиб. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.