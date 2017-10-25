Саакашвили под Радой: его палатка под охраной, он собирается в миграционную службу (фото)

В палаточных городках по улице Грушевского и в Мариинском парке в Киеве спокойно, десятки правоохранителей следят за порядком.

Подходы к Верховной Рады по улице Грушевского перекрыты заборами, сотрудники полиции проверяют сумки прохожих. В то же время, в одной из палаток в Мариинском парке находится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, передает "Украинская правда".

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Журналистам не удалось с ним поговорить, потому что, как пояснили в пресс-службе партии "Рух нових сил", он проводит совещание.

Там также пояснили, что он собирается в среду идти в миграционную службу вместе со своими адвокатами.

Отмечается, что при входе в палаточный городок, где находится Саакашвили, стоят двое охранников. Также для прохода к палаткам нужно зарегистрироваться в одной из палаток: спрашивают не только имя и название редакции, а даже дату рождения и город проживания.

Ранее экс-президент Грузии, лидер "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой.

"Я хочу просить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", - отметил он.