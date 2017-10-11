Ляшко продал квартиру бывшему регионалу

Лидер Радикальной партии, нардеп Олег Ляшко подтвердил продажу собственной квартиры за 15,9 миллиона гривень бывшему регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщили в пресс-службе партии, ссылаясь на слова нардепа, передает "Украинская правда".

На вопрос, какое именно имущество продал Ляшко, он ответил, что продал квартиру. Хотя не уточнил, какое именно.

В его декларации указано, что он владеет двумя квартирами в Киеве площадью 367,2 кв.м и 95,50 кв.м, а также одной квартирой в Киеве площадью 66,30 кв.м в совместно со своей гражданской женой Роситой Сайранен.

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Также лидер Радикальной партии подтвердил, что продал жилье именно экс-регионалу, человеку близкому к бизнесмену, бывшему депутату и основному спонсору "Партии регионов" Ахметову.

"Продал квартиру. Да, именно Рыженков арендовал у меня квартиру, которую затем он и купил", - сказал Ляшко.

"Рыженков был народным депутатом парламента предыдущего созыва и возглавлял финансово-банковский комитет, у которого я был заместителем. Герой Украины, бывший директор Донецкого металлургического завода", - добавил он.

Александр Рыженков - бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и отец Юрия Рыженкова, генерального директора ООО "Метинвест Холдинг". Это управляющая компания группы "Метинвест", которая принадлежит Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.

Как известно, 9 октября Ляшко задекларировал 15,9 млн гривень. В декларации отмечается, что он продал имущество Александру Рыженкову.

Ранее в расследовании "Наших грощей" говорилось, что только за последний год народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн.