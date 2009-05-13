У Тимошенко решили подождать с регулированием цен на продукты

14:42, 13 мая 2009
Политика
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Вопрос требует доработки...

Кабинет Министров Украины отложил на неделю принятие решения о возобновлении регулирования оптовых и розничных цен на основные виды продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

Он отметил, что этот вопрос требует дополнительной доработки, в частности, уточнения перечня продуктов, цены на которые планируется регулировать.

При этом С.РОМАНЮК подчеркнул, что, как и прежде, регуляцию цены планируется проводить в случае, если она на какой-либо продукт выросла в течение месяца более чем на 1%.

Как сообщал УНИАН, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сообщил, что 13 мая Кабмин рассмотрит вопрос о регулировании цен на те продукты питания, которые пользуются наибольшим спросом среди населения. Он также заявил, что ранее принятое правительством решение об отмене системы регулирования цен на продукты питания было ошибочным.

 

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