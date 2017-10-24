Суд во Львове начал рассмотрение апелляции о незаконном пересечении границы Саакашвили

Апелляционный суд Львовской области начал судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили на постановление Мостиского райсуда Львовской области о привлечении его к административной ответственности за незаконное пересечение границы.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание ведет судья Игорь Танечник.

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Саакашвили на заседании отсутствует. На заседании присутствуют еще один защитник Саакашвили Назар Кульчицкий, представители Госпогранслужбы, представители СМИ.

По словам его защитника Маркияна Галабалы, это первое судебное заседание по апелляционной жалобе. И, по его предположению, «оно будет единственным».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.