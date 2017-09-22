Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его

Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, суд сегодня завершил рассмотрение административного дела в отношении незаконного пересечения границы Саакашвили.

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Судья Юрий Билоус зачитал решение суда, которым экс-глава Одесской ОГА признан виновным по части 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в незаконном пересечении пункта пропуска без разрешения соответствующих органов власти группой лиц.

Суд постановил применить к Саакашвили административное взыскание - штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов граждан, то есть 3,4 тыс. грн, а также взыскать судебные расходы в размере 320 грн.

Саакашвили на заседании суда не было, его интересы представляли адвокаты. Заседание суда длилось около 12 часов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии. Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

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12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

18 сентября Мостиский районный суд Львовской области начал рассмотрение административного дела о незаконном пересечении границы Саакашвили.