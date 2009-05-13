До конца 2011 г. в Киеве будет 18 пятизвездочных гостиниц

К проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года Киев будет иметь необходимое количество гостиниц с пяти-, четырех- и трехзвездочными номерами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

«У нас есть надежда, что все будет в порядке», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, комментируя подготовку инфраструктуры размещения к Евро-2012.

По его информации, из необходимых 53-х гостиниц на 12 тыс. 480 номеров на 12 мая две уже введены в эксплуатацию и в этом году планируется ввести еще 5 отелей почти на 500 номеров. Кроме того, сейчас в стадии строительства, несмотря на кризис, реально находятся 18 отелей на 3 тыс. 860 номеров.

«До конца 2011 года в Киеве будет 18 пятизвездочных, 33 четырехзвездочных и 32 трехзвездочных отеля общим фондом 18 тыс. номеров, что полностью отвечает самым строгим требованиям УЕФА», - уверен Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он также отметил, что в КГГА рассматриваются программы альтернативного размещения гостей чемпионата, в частности, создание в Киеве международно-молодежного центра на 15 тыс. мест.

Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что возглавляет постоянно действующую комиссию КГГА по строительству гостиниц к Евро-2012, на заседании которой инвесторы рассказывают столичным властям «все проблемы строителей отелей – кто кого держит за руки, кто у кого что вымогает, кто кому мешает».

И пока, уверен он, работа комиссии довольно эффективна – после отмены административных преград некоторые инвесторы, которые в связи с с кризисом прекратили строительство, возобновили работы на своих объектах.