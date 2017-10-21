Саакашвили заявил, что восемь неизвестных похитили его бывшего начальника личной охраны

В Киеве неизвестные схватили бывшего начальника охраны бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Об этом сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook.

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"На улице 8 вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили. Он живет в Киеве, у него нет оружия. Ранее он помогал мне по хозяйству, а сейчас остался по своим делам", - написал Саакашвили. По словам экс-президента Грузии, в полиции заявили, что экс-охранник Саакашвили не у них, а в Службе безопасности Украины "ничего не говорят".

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили призвал участников акции возле ВР требовать отставки президента Украины. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.