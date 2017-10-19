Путин назвал Петлюру нацистом и антисемитом

Президенту РФ Владимиру Путину не понравилось открытие памятника Петлюре в Украине. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса все молчат. Вам своих клиентов жаль в Киеве?» - возмутился Путин.

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По его словам, это делает не украинский народ, а правящие структуры. «Почему же вы молчите? Пока не придет осознание, что невозможно эту проблему решить, воздействуя на другую сторону этих событий (конфликта на Донбассе) ничего не будет», - сказал он.

Отметим, Симон Петлюра в 1921 году издал обращение "К населению Украины", в котором осуждаются "еврейские погромы" и говорится: "еврейское население, так как и вы, крестьяне, ждет не дождется освобождения от коммунистов-грабителей". Несмотря на позицию Петлюры, его убийство 25 мая 1926 года в Париже было представлено как "акт справедливой мести за массовые убийства евреев в Украине".

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Виннице открыли памятник Петлюре. После открытия прошла историческая реконструкция военных действий между армиями УНР, белогвардейцев и красноармійцями.