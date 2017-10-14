В Виннице открыли памятник государственному и военному деятелю Симону Петлюре (фоторепортаж)

В Виннице открыли памятник государственному и военному деятелю времен Украинской Революции 1917-1921 гг Симону Петлюре. Как передает УНИАН, памятник открыт сегодня во дворе исторического здания по адресу вул. С. Петлюры, 15., где во времена УНР размещалось Министерство почт и телеграфов, а позднее находилась Военно-походная Канцелярия Главного Атамана.

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«Символично, что памятник Симону Петлюре открывают в Виннице именно на 100-летие Украинской Революции. Это первый шаг для создания Музея Временной Столицы Украинской Народной Республики в нашем городе. Кстати, у нас уже есть его первый экспонат – копия боевого знамени Третьей Железной Дивизии Армии УНР, которая получила это название на территории Винницкой области», - сказал Винницкий городской председатель Сергей Моргунов.

Он отметил важность исторической правды и памяти о людях, которые боролись за независимость. «Важно, чтобы люди знали историческую правду, а не ту историографию, которую нам насаждали в течение 70 лет при советской власти, которую сегодня насаждает наш северный сосед: чья королева Анна Ярославна, кем были петлюровцы, Грушевский, Скоропадский и тому подобное. Мы должны помнить, что на украинской земле всегда были люди, которые боролись за независимость и свободу нашего народа и создание украинского государства», - сказал Моргунов. Мэр города также поблагодарил семью скульпторов Оврахов, которые занимались созданием памятника, и Сергея Капусту, который профинансировал его изготовление.

«Сегодня исторический день – мы открываем новую страницу, и важно, что здесь, на Подольской земле, мы открываем первый памятник Симону Петлюре. Это человек, который искренне любил свою страну, родной язык, стремился быть честным с собственным народом. Мы являемся свидетелями драматических событий и очень хорошо знаем, что собой представляет так называемая гибридная война. К Симону Васильевичу как раз применяли элементы гибридной войны в то время, когда НКВД все сделало для того, чтобы очернить его честное имя», – сказал председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий на открытии памятника.

Сам же памятник изготовлен из бронзы в натуральную величину. Симон Петлюра сидит на скамейке, держа в руках карту Украины, на которой выделяются две отметки – Винница как Временная Столица УНР, и Киев – столица государства, которая временно оккупирована большевистскими войсками. Основой идеи формата памятника стала известная фотография, сделанная в 1919. в Каменце-Подольском. Разложенная на коленях карта стала художественным дополнением исторического образа выдающегося государственного деятеля.

Открытие памятника Главному Атаману Войск и Флота УНР, Председателю Директории Симону Васильевичу Петлюре состоялось в рамках второго Всеукраинского фестиваля военно-исторической реконструкции «Винница – Столица УНР», посвященного 100-летию Украинской Революции. После этого уже на площади Европейской (центр города) прошла историческая реконструкция военных действий между армиями УНР, белогвардейцами и красноармейцами.

Справка УНИАН. Симон Петлюра - выдающийся государственный, военный и политический деятель времен Украинской Революции 1917-1921 гг. Этот человек – первый среди украинских лидеров, кого русский большевизм уничтожил как одного из символов Украинской революции. Его личность до сих пор окутана мифами и выдуманными обвинениями советской и российской историографии, призванными дискредитировать не только самого Петлюру, но и идею государственной независимости Украины.