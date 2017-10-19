Рада провалила голосование за три законопроекта о выборах нардепов

Верховная Рада не поддержала ни один из трех законопроектов о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент рассмотрел три законопроекта, касающиеся изменения избирательной системы.

В частности, ВР рассмотрела проект закона "О выборах народных депутатов Украины" (№1068), автором которого является народный депутат Украины Юрий Мирошниченко (фракция "Оппозиционный блок").

За этот законопроект проголосовали только 46 депутатов (при необходимых как минимум 226 - УНИАН).

Данным законопроектом предлагалось ввести пропорциональную избирательную систему, в рамках которой участие в выборах будут принимать и партии, и избирательные блоки. Избирательный барьер должен составлять 1%.

Также Верховная Рада не поддержала законопроект "О выборах народных депутатов Украины (по открытым партийным спискам)" (№1068-1), авторами которого являются народные депутаты от "Батькивщины", в частности Юлия Тимошенко и Сергей Соболев.

За данное решение проголосовал 91 (при необходимом минимуме 226) из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось установить, что выборы проводятся по пропорциональной системе с открытыми партийными списками - общегосударственному избирательному списку с закреплением кандидатов в депутаты по территориальным избирательным округам. Таких округов планировалось создать 450.

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Также предполагалось, что очередность кандидатов в избирательном списке определяется съездом партии, но может быть изменена съездом после получения партией протокола Центральной избирательной комиссии о предварительных результатах выборов. И если результаты кандидата были высокими, то человек может быть передвинут на более высокий уровень в списке.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала законопроект "О выборах народных депутатов" (№1068-2), авторами которого являются, в частности, депутаты Виктор Чумак и Леонид Емец.

Данный законопроект поддержали лишь 169 народных депутатов из 306.

Документом предлагалось установить избирательную систему с региональными избирательными округами с окончательным распределением мандатов на общегосударственном уровне. Предполагалось создать 28 таких избирательных регионов.

Также предполагалось, что номер в списке кандидата определяется на съезде партии. К распределению мандатов допускаются партии, получившие в свою поддержку в рамках общегосударственного избирательного округа не менее 3% действительных голосов избирателей.

На заседании парламента предлагалось законопроект №1068-2 определить как базовый для выработки окончательного проекта закона по этому вопросу и в будущем голосования за него в сессионном зале. Депутаты не поддержали это предложение.

После рассмотрения всех документов председатель Верховной Рады Андрей Парубий пошутил: "Мы прошли первый этап избирательной реформы».

Это вызвало смех среди депутатов в сессионном зале.

Он отметил, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит два проекта Избирательного кодекса.

Как известно, Верховная Рада следующие две недели не работает в пленарном режиме - следующая пленарная неделя продлится с 7 по 10 ноября.