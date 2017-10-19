Пытался вылететь из аэропорта "Киев": пограничники подтвердили задержание нардепа Розенблата

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ГНСУ Олег Слободян подтвердил задержание в аэропорту «Киев» сотрудниками Национального антикоррупционного бюро народного депутата Борислава Розенблата при попытке вылета из страны. Об этом Слободян сказал в комментарии УНИАН

«Он (Розенблат) был задержан следователями НАБУ при попытке вылететь из аэропорта «Жуляны», - заявил Слободян.

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Он заметил, что по поводу обстоятельств и деталей задержания Розенблата необходимо обратится в НАБУ.

«Мы не отвечаем за перевозимые грузы, поэтому у меня нет по этому поводу никакой информации», - сказал Слободян, комментируя информацию в СМИ о том, что Розенблат якобы перевозил золото и бриллианты.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, сегодня, 19 октября, в 11.00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом якобы при себе Розенблат имел золото и бриллианты.

Сам Розенблат написал в Facebook, что еще три дня тому назад предупредил Национальное антикоррупционное бюро Украины о намерении выехать за границу. «Лично сообщил НАБУ о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь пока отсутствуют какие-либо запреты относительно моего передвижения. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается", - подчеркнул Розенблат.