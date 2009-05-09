В Днепропетровске презентован проект реконструкции Монумента Славы

Сегодня в Днепропетровске председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ и председатель областного совета Юрий ВИЛКУЛ презентовали ветеранам Великой Отечественной войны и общественности города проект масштабной реконструкции главного памятника минувшей войны - Монумента Славы и прилегающих к нему кварталов города.

Как передает корреспондент УНИАН, проект реконструкции разработали специалисты института «Днепрогражданпроект».

Реконструкция предусматривает создание вокруг Монумента Славы трех основных зон с пешеходными аллеями, малыми архитектурными формами, изображающими эпизоды Второй мировой войны, фонтанами. Также планируется изменить транспортную развязку вокруг мемориала.

Реконструкция начнется в этом году. На реализацию проекта предусматривается потратить 45 млн. грн. из областного бюджета Днепропетровской области.