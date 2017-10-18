Во время попытки штурма палаточного городка под Радой полиция задержала активистов (видео)

При попытке штурма палаточного городка под парламентом полиция задержала активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам митингующих, количество задержанных составляет более 10 человек.

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По информации одной из активисток, которая выступала со сцены, задержанных поместили в автомобиль для перевозки подозреваемых.

Часть митингующих подошла к автозаку, который находился во внутреннем дворе парламента на углу Садовой и Грушевского, но спецназовцы оттеснили митингующих.

Автозак выехал со двора и через площадь Конституции направился в сторону Мариинского парка.