Под Радой снова произошли стычки с силовиками из-за попыток активистов пронести в палаточный городок спальники и карематы (видео)

У представителей батальона "Донбасс", которые принимают участие в акции протеста под Верховной Радой, случился кратковременный конфликт с правоохранителями из-за того, что протестующие хотели пронести через кордон силовиков к палаточному городку личные вещи.

Инцидент произошел возле отеля "Киев", что напротив Мариинского парка, когда правоохранители попытались помешать проносить вещи, в основном спальники и карематы, через забор-сетку, установленную накануне акции протеста 17 октября, передает "Громадське".

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В ответ на это представители "Донбасса" начали перебрасывать вещи через кордон полицейских. И таким образом часть этих вещей была доставлена в палаточный городок.

Сейчас часть полка особого назначения, которая стояла в кордоне у забора-сетки, вернулась к своему месту дислокации. Ситуация стабилизировалась, обошлось без столкновений.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.